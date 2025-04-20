Hacienda exige al parque de Gardeny un millón de euros por retrasos en las cuotas

El consorcio del parque científico y tecnológico de Gardeny, Agrobiotech, formado por el ayuntamiento y la Universitat de Lleida (UdL) tiene que pagar alrededor de un millón de euros a Hacienda en concepto de recargo e intereses de demora, a causa del retraso con el que abonó varias cuotas de los préstamos concedidos en su día por Gobierno central para la construcción de los equipamientos del parque.

Según ha podido saber este diario, se trata de al menos cuatro anualidades correspondientes a la década entre 2010 y 2020, a las que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) aplicó un procedimiento de apremio. Fuentes del consorcio indicaron que abrieron una negociación para intentar que diera marcha atrás en esta reclamación, pero la AEAT se mostró inflexible, manteniendo tanto los apremios como los intereses de demora generados por estos. Por ello, finalmente Paeria y Universitat han acabado asumiendo el pago de este importe por haberse retrasado en abonar las cuotas.

El parque de Gardeny fue financiado primero con varios créditos a quince años por un montante total de treinta millones y concedidos por el ministerio de Ciencia e Innovación, a los que después se sumó otro de diez millones, esta vez del ministerio de Industria. Desde el principio ya hubo problemas para afrontar la devolución de estos préstamos, especialmente a raíz de que la Generalitat se desentendiera de la posibilidad de sufragarla total o parcialmente, pese a que se había comprometido a hacerlo.

Entre los años 2022 y 2023, el consorcio obtuvo un respiro al conseguir que el Estado destinara siete millones de sus presupuestos a amortizar la deuda histórica del parque, al prosperar una enmienda presentada por el grupo de ERC, y que también concediera una moratoria de 25 años para el retorno de 16,7 millones.