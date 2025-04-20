Registrados casi cincuenta vertidos ilegales a la semana en l’Horta en el último año

La empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras, Ilnet, detectó el año pasado un total de 2.528 vertidos ilegales en l’Horta, o lo que es lo mismo, unos 7 al día o 48,5 a la semana. Una cifra que supone un incremento del 5,2% respecto a los que se localizaron en el 2023. Así lo recogen los datos que la firma facilitó en la comisión de seguimiento del servicio, en los que se detalla la tipología de estos vertidos y cuántos caminos, solares y parcelas resultaron afectados. Concretamente, de los 2.528 vertidos, casi la mitad (1.228) eran de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que abarcan desde las bolsas de basura de domicilios hasta las que generan los comercios, los sanitarios, las instalaciones industriales, o las construcciones y los derribos. Solo 22 vertidos fueron exclusivamente de voluminosos, mientras que el resto eran un mixto de estos y de RSU (1.278). Asimismo, 1.737 de ellos se detectaron en zonas próximas a las islas de contenedores que hay repartidas por toda l’Horta, mientras que otros 791 se hallaron en caminos, solares o fincas ya sean de titularidad pública o privada.

En este sentido, el presidente de la comisión de l’Horta de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Francesc Montardit, señaló que “si bien es cierto que ha habido un incremento de los vertidos, creemos que son cifras que están bastante estabilizadas si las comparamos con años atrás, ya que después de la pandemia se dispararon de forma escandalosa”. Respecto a la tipología de los vertidos, remarcó que “la gran mayoría se han detectado en zonas próximas a contenedores e Ilnet actúa rápido y no duran más de dos días allí”. Sin embargo, añadió que “el problema es cuando son en fincas privadas, porque multan al propietario y le obligan limpiarlos cuando, en la mayoría de casos, no son los autores del vertido”.

La cantidad total de voluminosos recogidos se desploma un 26%

La recogida de voluminosos es un servicio gratuito que ofrece el ayuntamiento de Lleida y el año pasado aumentó su número pero, paradójicamente, la cantidad de basura que se recogió cayó de forma considerable, un 26%. Según datos de la empresa concesionaria, en todo el 2024 se recogieron un total de 652 toneladas, mientras que en el anterior ejercicio recogieron casi 900. Por otro lado, solo un 14% de las actuaciones de este servicio de recogida fueron concertadas, que son un 1,8% más que en el 2023. Sin embargo, llama la atención que, en el 25% de estos encargos los servicios de Ilnet no encontraron ningún residuo voluminoso para recoger. En cuanto a l’Horta, el año pasado se hicieron un total de 125 servicios de voluminosos, prácticamente las mismos que en 2023 (127).

Limpian una media de 1,5 carteles y pintadas con agua a presión

Los servicios de limpieza municipales efectuaron el año pasado 624 servicios de agua con hidropresión, la gran mayoría de los cuales (561) fueron para limpar pintadas o carteles de la vía pública. Esto supone una media de 1,5 carteles o pintadas al día, un descenso notable con respecto al ejercicio anterior. En 2023 se limpiaron con hidropresión hasta 802 carteles o pintadas, por lo que la cifra del pasado año fue un 22% inferior. Paralelamente, Ilnet también reparó 14 papeleras de la vía pública y sustituyó otras 38 que estaban muy degradadas o resultaron dañadas por actos de vandalismo. En cuanto a la limpieza de calles, la empresa concesionaria llevó a cabo 12.948 servicios de barrido manual con escobas, 884 de forma mecánica y 2.340 limpiezas con mangueras con agua a presión.