El obispado de Lleida decreta una semana de luto por la muerte del papa Francisco

El obispado de Lleida ha decretado una semana de luto, hasta el próximo 29 de abril, por la muerte del papa Francisco. El obispo de Lleida, Salvador Giménez, ha firmado este martes el decreto y ha pedido que las celebraciones eucarísticas que se hagan hasta el funeral del pontífice del sábado incluyan plegarias por él, además de animar a organizar actos de devoción. El decreto también establece que, posteriormente al funeral del papa Francisco, la catedral de Lleida acogerá una misa solemne en la que se invitará a participar a sacerdotes, religiosos y fieles de la diócesis. Posteriormente, las parroquias de la diócesis también celebrarán misas de difuntos en recuerdo del pontífice.

Asimismo, el obispado pide a sus iglesias y templos parroquiales que toquen las campanas en señal de luto el día del funeral en la plaza de San Pedro y cuando cada templo celebre el funeral en recuerdo del papa Francisco.