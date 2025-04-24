Alud de cierres de comercios históricos en el Eix Comercial de Lleida en los últimos años

Los emblemáticos establecimientos Domingo & Pont y Esports Solé pasarán a formar parte en los próximos meses de la lista de comercios históricos de Lleida que se han visto obligados a cerrar para siempre.

Estos negocios tradicionales, con décadas de servicio a sus espaldas, se unen a otros nombres reconocidos que han bajado la persiana en los últimos años como las joyerías Rué Peralta , Lavaquial y Calzada , la librería Casas , la pastelería Torres , la droguería Simón, la armería Inglés, la farmacia Pons, Modas Andreu, la chocolatería Xicra y la tienda de ropa de hombre Teixidó.

La problemática del pequeño comercio en Lleida refleja una tendencia preocupante a nivel nacional. Según revela un estudio del Instituto de la Empresa Familiar, el 88% de las empresas y comercios en España están actualmente gestionados por miembros de una sola generación. Esta estadística se complementa con datos más locales: el 69,59% de los negocios asociados a Pimer Comerç en 2023 no habían planificado su relevo generacional ni tienen previsto hacerlo en un futuro próximo, lo que evidencia una crisis estructural en la continuidad de estos establecimientos tradicionales.

Al respecto, la presidenta de la asociación de comerciantes del Eix, Montse Eritja, señaló que, si bien es cierto que en los últimos años están cerrando varios comercios históricos, “también están habiendo tantas o más aperturas de emprendedores, con nuevas ideas y conceptos más adaptados a las preferencias actuales de los consumidores”.

Añadió que “es cierto que el comercio es un negocio que ha cambiado mucho, especialmente en los últimos años, y puede que sea un trabajo al que se le debe dedicar más horas que a otros oficios, pero como todo en la vida, estos cierres y aperturas forman parte del paso a nuevos tiempos”. Sin embargo, Eritja lanza un aviso al consumidor: “Debemos reflexionar sobre el comercio que quiere, si prefiere ir a las grandes superficies que luego no pida tener un trato personalizado, porque eso ahora mismo solo lo da el de proximidad”.

Esta advertencia pone de manifiesto la disyuntiva a la que se enfrentan los ciudadanos en sus decisiones de compra. Las grandes superficies y plataformas digitales ofrecen comodidad, variedad y, en ocasiones, precios más competitivos, pero carecen del asesoramiento personalizado, la experiencia y el conocimiento del producto que caracteriza al pequeño comercio especializado.