Otros dos comercios históricos de Lleida cierran en los próximos meses

El Eix Comercial de Lleida perderá este año otros dos negocios históricos por la jubilación de sus responsables y la falta de relevo generacional. En esta ocasión se trata de la tienda de electrodomésticos Domingo & Pont, en el número 1 de la calle Magdalena, y Esports Solé, en el número 7 de la calle Igualada, pero que antes había estado en la plaza Sant Joan y en la calle del Carme.

Sus encargados, Josep Maria Domingo y Mercè Solé, respectivamente, llevan décadas detrás del mostrador y bajarán la persiana de forma definitiva en los próximos meses. Domingo prevé hacerlo antes del verano, mientras que Solé lo hará entre octubre y noviembre. Unos cierres que se sumarán al de la imprenta Payà, en Rambla Ferran, también a lo largo de este año y que pasarán a formar parte de la larga lista de negocios con solera de la ciudad que ya han pasado a la historia.

“La tienda empezó siendo una ferretería, abrimos en 1957 y soy la tercera y última generación que la lleva y los motivos del cierre son claros: la edad, la falta de relevo generacional y el descenso de ventas, en buena parte por el auge de la venta online”, señala Domingo. Unos motivos que, en parte, también suscribe Solé para cerrarsu tienda, abierta desde 1968.

“No es fácil encontrar relevo fuera de la familia porque ser un pequeño comerciante exige mucha dedicación, pero más que las ventas online, a mí me ha perjudicado las grandes superficies”, señala la responsable de Esports Solé. Asimismo, ambos indican que estos cierres “afectan a negocios con muchas décadas a sus espaldas y el motivo es la jubilación, es como un cambio de época”. Ahora, aprovecharán estos meses para liquidar su stock y despedirse de los clientes. “Hemos vestido a varias generaciones de leridanos y, al fin y al cabo, te quedas con esto, con lo bonito”, concluyó Solé.

«Joan Pera y Paco Morán vinieron a por bombillas»

Josep Maria Domingo

Domingo & Pont

Josep Maria Domingo, ahir a la seua botiga.S.C.D.

“En todos los años que llevo en la tienda he vivido muchas anécdotas, pero me quedó con la que me pasó hace años con los actores Joan Pera y Paco Morán. Tenían una actuación en el Teatre Principal y, por un imprevisto, se les rompieron todas las bombillas que utilizaban para su espectáculo y vinieron desesperados a mi tienda a por todas las que pudieron”.

«Hemos llegado a vender hasta piraguas»

Mercè Solé

Esports Solé

Mercè Solé.S.C.D.

"Llevamos abiertos 57 años en tres ubicaciones distintas y la primera estaba en la calle del Carme. Mi padre decía entonces que la nuestra fue la primera tienda de deportes de Lleida a pie de calle, ya que la otra que había estaba en un primer piso. Primero teníamos productos de pesca y luego ampliamos a todo el deporte, hemos vendido hasta piraguas".