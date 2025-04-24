Otros dos comercios históricos de Lleida cierran en los próximos meses
En el Eix Comercial, por la jubilación de sus responsables y la falta de relevo
El Eix Comercial de Lleida perderá este año otros dos negocios históricos por la jubilación de sus responsables y la falta de relevo generacional. En esta ocasión se trata de la tienda de electrodomésticos Domingo & Pont, en el número 1 de la calle Magdalena, y Esports Solé, en el número 7 de la calle Igualada, pero que antes había estado en la plaza Sant Joan y en la calle del Carme.
Sus encargados, Josep Maria Domingo y Mercè Solé, respectivamente, llevan décadas detrás del mostrador y bajarán la persiana de forma definitiva en los próximos meses. Domingo prevé hacerlo antes del verano, mientras que Solé lo hará entre octubre y noviembre. Unos cierres que se sumarán al de la imprenta Payà, en Rambla Ferran, también a lo largo de este año y que pasarán a formar parte de la larga lista de negocios con solera de la ciudad que ya han pasado a la historia.
“La tienda empezó siendo una ferretería, abrimos en 1957 y soy la tercera y última generación que la lleva y los motivos del cierre son claros: la edad, la falta de relevo generacional y el descenso de ventas, en buena parte por el auge de la venta online”, señala Domingo. Unos motivos que, en parte, también suscribe Solé para cerrarsu tienda, abierta desde 1968.
“No es fácil encontrar relevo fuera de la familia porque ser un pequeño comerciante exige mucha dedicación, pero más que las ventas online, a mí me ha perjudicado las grandes superficies”, señala la responsable de Esports Solé. Asimismo, ambos indican que estos cierres “afectan a negocios con muchas décadas a sus espaldas y el motivo es la jubilación, es como un cambio de época”. Ahora, aprovecharán estos meses para liquidar su stock y despedirse de los clientes. “Hemos vestido a varias generaciones de leridanos y, al fin y al cabo, te quedas con esto, con lo bonito”, concluyó Solé.
«Joan Pera y Paco Morán vinieron a por bombillas»
Josep Maria Domingo
Domingo & Pont
“En todos los años que llevo en la tienda he vivido muchas anécdotas, pero me quedó con la que me pasó hace años con los actores Joan Pera y Paco Morán. Tenían una actuación en el Teatre Principal y, por un imprevisto, se les rompieron todas las bombillas que utilizaban para su espectáculo y vinieron desesperados a mi tienda a por todas las que pudieron”.
«Hemos llegado a vender hasta piraguas»
Mercè Solé
Esports Solé
"Llevamos abiertos 57 años en tres ubicaciones distintas y la primera estaba en la calle del Carme. Mi padre decía entonces que la nuestra fue la primera tienda de deportes de Lleida a pie de calle, ya que la otra que había estaba en un primer piso. Primero teníamos productos de pesca y luego ampliamos a todo el deporte, hemos vendido hasta piraguas".
Se sumarán a una larga lista de tiendas con solera desaparecidas
Y es que la falta de relevo y las dificultades para competir con las grandes marcas e internet son todo un reto para los negocios. Prueba de ello es que el 88% de las empresas y comercios del Estado están regentados por miembros de una sola generación, según un estudio del Instituto de la Empresa familiar, mientras que el 69,59% de los negocios asociados a Pimer Comerç en 2023 no habían planificado su relevo ni tienen previsto hacerlo.
Al respecto, la presidenta de la asociación de comerciantes del Eix, Montse Eritja, señaló que, si bien es cierto que en los últimos años están cerrando varios comercios históricos, “también están habiendo tantas o más aperturas de emprendedores, con nuevas ideas y conceptos más adaptados a las preferencias actuales de los consumidores”. Añadió que “es cierto que el comercio es un negocio que ha cambiado mucho, especialmente en los últimos años, y puede que sea un trabajo al que se le debe dedicar más horas que a otros oficios, pero como todo en la vida, estos cierres y aperturas forman parte del paso a nuevos tiempos”. Sin embargo, Eritja lanza un aviso al consumidor: “Debemos reflexionar sobre el comercio que quiere, si prefiere ir a las grandes superficies que luego no pida tener un trato personalizado, porque eso ahora mismo solo lo da el de proximidad