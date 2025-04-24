Club de lectura de ERC para crear pensamiento crítico y debate

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

ERC presentó ayer el Club de Lectura Alcalde Vives, que propone leer y comentar obras relacionadas con la historia reciente y el pensamiento crítico y tiene como objetivo fomentar el debate y la recuperación de la memoria histórica de la ciudad. El nombre rinde homenaje a Antoni Vives, que fue alcalde durante la Segunda República, y el primer libro que se recomienda leer es La presó de Lleida, de Josep Vallverdú. La idea es recomendar uno cada tres meses. “No es un club solo para leer, es una apuesta para generar espacios de debate, de ciudadanía crítica, que empieza con una lectura y nos ha de llevar a la acción y al compromiso”, afirmó la portavoz republicana en la Paeria, Jordina Freixanet. Defendió que “leer es tomar partido y leer colectivamente es una forma de hacer política desde el pensamiento crítico y el diálogo”. “En este momento en que algunos querrían reescribir la historia, o hacer que una parte desapareciera, queremos ponerla en valor”, subrayó. Sandra Castro, vicepresidenta de la Diputación, reivindicó el catalán, en un momento en el que su uso social está en retroceso, y Marta Vilalta, diputada en el Parlament, instó a las administraciones a defenderlo.