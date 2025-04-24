La fachada de los Docs, derribada parcialmente para la nueva estación de autobuses de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El antiguo edificio de los Docs, en obras para reconvertirlo en la nueva estación de autobuses de la ciudad de Lleida, muestra una nueva cara en la fachada que da a Príncep de Viana, ahora parcialmente abierta para comunicarse con futuro nuevo edificio que ocupará el antiguo parking de zona azul.

Las obras, a cargo de la Generalitat con un presupuesto de 40 millones, empezaron en verano del año pasado y está previsto que acaben durante la primavera del año que viene.