La fachada de los Docs, derribada parcialmente para la nueva estación de autobuses de Lleida

Està previst que les obres acabin durant la primavera de l’any que ve

Façana dels Docs que dona al carrer Príncep de Viana.

Façana dels Docs que dona al carrer Príncep de Viana.J.M.A.

El antiguo edificio de los Docs, en obras para reconvertirlo en la nueva estación de autobuses de la ciudad de Lleida, muestra una nueva cara en la fachada que da a Príncep de Viana, ahora parcialmente abierta para comunicarse con futuro nuevo edificio que ocupará el antiguo parking de zona azul. 

Las obras, a cargo de la Generalitat con un presupuesto de 40 millones, empezaron en verano del año pasado y está previsto que acaben durante la primavera del año que viene.

