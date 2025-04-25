Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria ha dado la licencia urbanística a la Fundació Fira de Lleida para construir los cimientos y la losa sobre la que se levantará el nuevo pabellón, que será desmontable y por el momento estará en una parcela situada al lado del pabellón 4, en la calle Camí de Picos. El proyecto ha sido redactado por los ingenieros de caminos Jordi Quera y Claudi Quera y visad por el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Girona.

Asimismo, el plazo que ha dado el ayuntamiento para la construcción de esta gran losa y sus cimientos es de un máximo de tres años, aunque la idea es que esta infraestructura esté lista en los próximos meses, ya que la intención de la Fira de Lleida es disponer del nuevo pabellón como muy tarde en otoño para la Fira de Sant Miquel o bien para el salón Municipàlia. Sin embargo, para que eso se produzca debe formalizarse la adjudicación de las obras del pabellón, que podrían demorarse más de lo esperado.

El motivo es que una de las empresas que optó al concurso público para hacerlo, Carpas Zaragoza, recurrió la adjudicación ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público al considerar que su exclusión del proceso fue sin base objetiva y que su oferta fue la que recibió la mejor puntuación y era unos 800.000 euros más barata que la que fue finalmente la ganadora, que la hizo la Unión Temporal de Empresas formada por Bové i Gili y De Boer.

La empresa aragonesa reclama, entre otras medidas, suspender la adjudicación del contrato y no descarta llevar a cabo más acciones. Sin embargo, desde Fira de Lleida aseguraron a principios de este mes que no habían recibido ninguna notificación de este recurso y dejaron claro que el concurso público se hizo de forma correcta “y totalmente escrupulosa y acorde a la legalidad”.