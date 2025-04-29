Denunciado en pleno apagón en Lleida un conductor que casi quintuplicaba la tasa de alcoholemia

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida denunció penalmente este lunes por la noche, en plena apagada energética, a un hombre de 65 años por conducir con una tasa de alcoholemia de 1,17 mg/l de aire expirado, casi cinco veces más del máximo permitido. Según informa el cuerpo policial, los agentes interceptaron el conductor en la avenida del Alcalde Porqueres hacia las 21.30. Después de constatar que el hombre iba bebido, la Guardia Urbana inmovilizó su vehículo y lo trasladó al depósito municipal.