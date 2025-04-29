Los lectores de SEGRE comparten como han vivido el gran apagón eléctrico: "agobiante"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El apagón eléctrico masivo que ha afectado a todo el estado español y Portugal ha generado una amplia variedad de reacciones ciudadanas. SEGRE ha recogido a través de su cuenta de Instagram las experiencias de los lectores, explicando cómo este incidente ha impactado en el día a día de los leridanos, con testimonios que reflejan tanto la desazón como la adaptación a esta situación excepcional.

Los ciudadanos han expresado diferentes sensaciones ante la falta de suministro. Una trabajadora de un hospital describió la situación como "Agobiante no, lo siguiente, trabajo en un hospital, creo que eso lo explica todo", poniendo de manifiesto la presión adicional que ha supuesto para los servicios esenciales. Otros han establecido paralelismos con la pandemia: "Me ha recordado mucho de la Covid. Caos en los supermercados, la gente volviéndose loca comprando... Un caos", una comparación que evoca la memoria colectiva de episodios recientes de emergencia social.

La interrupción de los servicios básicos ha sido una constante en los relatos de los afectados. "Sin luz, sin agua, sin teléfono, internet... ¡Ahora ya está"!, comentaba una usuaria, resumiendo las múltiples afectaciones que ha comportado este fallo en el suministro eléctrico, que en algunos casos se ha extendido durante horas.

Oportunidad para la desconexión

A pesar de las dificultades, no todas las experiencias han sido negativas. Algunos leridanos han encontrado en esta situación una oportunidad para romper con las rutinas digitales. ¡"Mejor que nunca! Desconexión digital y de pantallas, paseo por los alrededores del pueblo y leyendo más que nunca", explicaba una lectora, evidenciando como el apagón ha permitido a algunos recuperar actividades analógicas y disfrutar de ratos de calma.

Adaptación y recursos alternativos

La capacidad de adaptación ha quedado reflejada en numerosos testimonios. Desde el uso de radios antiguas para mantenerse informados hasta largas caminatas por zonas afectadas, los leridanos han demostrado ingenio para afrontar la situación. Al mismo tiempo, se ha observado una repetición de patrones de comportamiento vividos durante la pandemia, como las compras compulsivas y el acaparamiento de productos básicos.