Instan a los autónomos a solicitar indemnizaciones

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La organización de autónomos UPTA instó ayer a los más de dos millones de trabajadores por cuenta propia a reclamar a sus compañías suministradoras de electricidad por los daños ocasionados con el apagón. Pidió a los autónomos documentar las incidencias sufridas y conservar pruebas del impacto económico para poder reclamar. Por su parte, el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, cree que los autónomos tienen complicado reclamar hasta que no se aclaren las causas ni se determine la responsabilidad del apagón. Cifró en unos 1.300 millones las pérdidas sufridas por los autónomos. Asimismo, la agencia de calificación crediticia DBRS calcula que las aseguradoras sufrirán pérdidas de entre 100 y 300 millones.