Un incendio en un gimnasio de Lleida deja un intoxicado por humo

Dos dotaciones de los Mossos este viernes por la mañana delante del gimnasio Ekke de Lleida.Cedida en SEGRE

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un pequeño incendio en el gimnasio Viding Ekke de Lleida, en la avenida Alcalde Rovira Roure, ha dejado este viernes por la mañana una persona afectada por inhalación de humo. Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha movilizado dos ambulancias, una persona ha sido traslada al hospital a Arnau de Vilanova en estado 'menos grave'.

Los Bombers han recibido el aviso del incendio a las 8.34 horas y el origen sería un cortocircuito en la zona del spa, sin más afectación en las instalaciones.

Ampliaremos la información