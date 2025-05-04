El apeadero del polígono registra 2.936 usuarios en su primer año

El 18 de marzo de 2024 Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) inauguró el nuevo apeadero del polígono industrial El Segre como una nueva parada de la línea entre Lleida y La Pobla de Segur. La previsión es que podría llegar a tener 23.000 usuarios anuales, pero en su primer año en funcionamiento la cifra ha sido mucho menor de lo esperado. Concretamente, desde el 18 de marzo de 2024 hasta el 31 de marzo de este año un total de 2.936 viajeros han utilizado este apeadero, lo que supone una media diaria de casi 8 usuarios (7,76). Así lo informaron a este diario fuentes de Ferrocarrils, que a pesar de que las cifras de viajeros no han sido las esperadas, hicieron una valoración positiva del nuevo apeadero. “Es una infraestructura que cumple los objetivos marcados del Govern”, señalaron desde FGC, que remarcaron que “como en cualquier nuevo servicio, la demanda se irá captando gradualmente y esperamos que vaya experimentando un crecimiento año tras año, siguiendo la misma tendencia de crecimiento anual de la línea Lleida-La Pobla”. En este sentido, destacaron que en 2024 esta línea volvió a registrar un récord de pasajeros con 446.050, mientras que en el acumulado de los últimos doce meses, es decir, de abril de 2024 a marzo de 2025, el número “ha sido ya de 462.240 viajeros”.

Cabe recordar que este apeadero era una reivindicación histórica de los empresarios del polígono y los vecinos de la partida de Grenyana. En su inauguración, responsables de FGC señalaron que también serviría para visitar el Molí de Cervià y el parque de la Mitjana. Su construcción costó 435.000 euros y se financió con fondos europeos. El andén tiene 80 metros de longitud, está conectado a la avenida Indústria a través de un acceso peatonal y cuenta con un aparcamiento para vehículos y otro para bicicletas. El precio del billete sencillo desde la estación de Lleida-Pirineus hasta el polígono es de 1,75 euros y la parada es facultativa, es decir, que se debe pulsar el botón tanto para bajar si se va en el tren como para subir si se espera en el andén.