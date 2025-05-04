Lleida recuerda a las víctimas leridanas de los campos nazis en un acto de Memoria Democrática

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Concejalía de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Lleida ha organizado un acto conmemorativo para mañana el lunes, 5 de mayo, a las 18 h ante la escultura HITO (calle Jaime II, 55) con motivo del 79.º aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen. El acto quiere rendir homenaje a las personas deportadas en los campos nazis, especialmente a los leridanos que fueron encarcelados.

El acontecimiento, organizado en colaboración con el Amistoso de Mauthausen, el Centro Excursionista de Lleida y el Grupo de Trabajo DEMD (Exilio, Deportación y Holocausto), incluirá una ofrenda floral, el acompañamiento musical de la cantante Júlia Cruz y la inauguración de un nuevo panel memorial dedicado a las víctimas de la ciudad.

Mauthausen fue el campo donde fueron deportados la mayoría de leridanos. Se calcula que 143 vecinos de la provincia murieron, dentro de un total de 936 catalanes. En este complejo, donde llegaron a estar más de 200.000 personas, más de la mitad fueron asesinadas o murieron a causa de las condiciones inhumanas. El campo fue liberado el 5 de mayo de 1945 para la 11.ª División del ejército de los Estados Unidos. Lleida recuerda las víctimas leridanas de los campos nazis en un acto de Memoria Democrática