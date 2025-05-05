Protesta de los Mossos d'Esquadra en Lleida contra los ataques al barrio de la Mariola: "por la dignificación de la policía"

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El sindicato USPAC de los Mossos d'Esquadra ha organizado este lunes una protesta delante de la comisaría de Lleida, donde aproximadamente 300 agentes procedentes de varios puntos de Catalunya se han concentrado para denunciar los recientes ataques contra la policía en el barrio de la Mariola . La manifestación ha servido para expresar el malestar del cuerpo policial delante de lo que consideran una situación de "impunidad" después de los disturbios vividos en el barrio leridano durante el fin de semana pasado.

Los manifestantes han criticado duramente tanto la cúpula del cuerpo como los dirigentes políticos de la Generalitat, señalando que "cabe no ha tenido la decencia de participar" en la reunión celebrada el viernes pasado entre varias organizaciones sindicales de la policía catalana y responsables autonómicos de seguridad para abordar los incidentes.

USPAC ha lamentado específicamente que "no hemos oído la voz del actual comisario jefe del cuerpo, Miquel Esquius, desde que se puso al frente", y que "ni la consellera Núria Parlon ni el director general de la policía, Josep Lluís Trapero, participaron en una cosa que suponemos que no consideraban lo suficiente importante".

El sindicato también calificó de "ofensivas, intolerables y vergonzosas" las declaraciones del inspector jefe de Lleida, quién afirmó que se trataba de un "hecho puntual", minimizando así la gravedad de los incidentes según los agentes.

Medidas de seguridad anunciadas por el ayuntamiento

Ante esta situación de tensión, el Ayuntamiento de Lleida informó de que tanto la Guardia Urbana como los Mossos d'Esquadra mantendrán una presencia policial constante en la zona de la Mariola y coordinarán sus actuaciones para garantizar la seguridad en el barrio. Además, ambos cuerpos policiales llevarán a cabo reuniones conjuntas con el objetivo de diseñar estrategias que permitan "mejorar la situación" especialmente en torno a la calle Júpiter, epicentro de los recientes disturbios.