El Govern licita el concurso de ideas para su nueva sede

La Generalitat ya ha licitado el concurso de ideas para seleccionar el equipo que desarrollará el proyecto de la nueva sede de la delegación del Govern en Lleida, prevista en el solar de la calle Sant Martí que albergó el edificio de Magisteri. Un jurado especializado escogerá el proyecto ganador entre 5 finalistas, que recibirán 5.000 euros cada uno. El adjudicatario deberá redactar el plan de mejora urbana, el anteproyecto, los proyectos básico y ejecutivo y asumir la dirección de obras, por un presupuesto de 4,1 millones.

Esta licitación forma parte de los compromisos de la primera Comisión Bilateral entre la Generalitat y la Paeria para desarrollar equipamientos administrativos en la capital. El departamento de Presidencia impulsa el proyecto, mientras que el ayuntamiento se encarga de la tramitación urbanística del solar. El plazo para presentar propuestas finaliza el 2 de junio, en un proceso supervisado por un jurado formado por representantes de Presidencia, la Paeria, Infraestructures.cat y el Colegio de Arquitectos de Catalunya.

La futura sede centralizará la mayoría de los servicios de la Generalitat actualmente dispersos por la ciudad. Contará con 20.000 m² de techo edificable y dispondrá de una Oficina de Atención Ciudadana. El edificio está diseñado para acoger entre 1.200 y 1.300 trabajadores públicos, lo que lo convertirá en un punto neurálgico de la administración autonómica en Lleida.

Paralelamente, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y el alcalde, Fèlix Larrosa, formalizaron esta misma semana el protocolo general de actuación que establece las bases de colaboración entre administraciones para la planificación de equipamientos. Además de la nueva sede en el solar de Magisteri, el protocolo se centren en el plan de la estación, donde la Generalitat manifiesta su interés por edificar un mínimo de 8.000 m² destinados a equipamientos administrativos y el consistorio se compromete a tramitar las modificaciones urbanísticas necesarias y ceder una finca para equipamientos.