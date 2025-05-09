“Europa, la única vía para afrontar próximos retos”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida abrió ayer las celebraciones del Día de Europa en Catalunya, que se celebra hoy. El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, destacó que se conmemora el 75 aniversario de la Declaración Schuman y del 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial, y animó a “reflexionar sobre en qué momento estamos como europeos en una situación de cambio de etapa”. “La ciudadanía apoya la idea de Europa como única vía para hacer frente a los retos que tienen que ver con la manera de organizar las relaciones internacionales, defender el multilateralismo y respetar el Derecho Internacional que tendremos que afrontar los próximos años”, subrayó. El alcalde, Fèlix Larrosa, apostó por “avanzar en una Europa de las personas y de los derechos”. Duch también participó en los actos por el Día de Europa que hizo el colegio Frederic Godàs.