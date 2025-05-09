Tres jóvenes leridanos roban un coche, hacen trompos con él y después saquean un club social de Sariñena

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Guardia Civil detuvo el pasado día 30 de abril en Sariñena, en Huesca, a tres jóvenes de 21 años de Lleida que supuestamente robaron un coche de una finca de una pedania de este municipio con el que hicieron trompos y posteriormente desvalijar el club social provocando daños por valor de unos 1.000 euros.

La investigación se inició cuando la Central Operativa de Servicios 062 fue alertada de que unos desconocidos habían robado el coche del interior de una finca y circulaban de forma temeraria a gran velocidad, derrapando y haciendo trompos, por las calles de una pedanía de Sariñena, creando gran alarma social entre los vecinos. Agentes acudieron al lugar, localizando el coche robado, que acabada de ser abandonado ya que todavía tenía el motor caliente.

Posteriormente, fueron avisados de que se había cometido un robo en el club social, de donde habían sustríado bebidas alcohólicas, refrescos y comida. Determinaron que había sido obra de las mismas personas. Entonces hicieron una batida por la zona y, esa misma tarde, localizaron a los tres sospechosos, que llevaban alguno de los artículos robados. Fueron arrestados por los delitos de hurto y uso de vehículo y robo con fuerza. Quedaron en libertad con cargos.