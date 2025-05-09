Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La disparidad entre el coste de la vivienda y los salarios sigue creciendo en Lleida. Según revela un estudio elaborado por los portales Fotocasa e Infojobs, el precio de las viviendas de segunda mano en la provincia leridana se ha encarecido un 8,8% durante el año 2024, una cifra que contrasta dramáticamente con el incremento salarial, que sólo ha sido del 0,4% en el mismo periodo.

El análisis pone de manifiesto que Lleida ha sido la provincia catalana donde más ha aumentado el valor de la vivienda usada el año pasado, situando el precio medio del metro cuadrado en 1.460 euros. Paralelamente, el salario medio en la provincia se ha establecido en 26.159 euros anuales. Con respecto a la evolución de los sueldos, sólo Tarragona presenta peores datos que Lleida dentro del territorio catalán, con un retroceso salarial del 0,2%.

A nivel estatal, la situación refleja un problema todavía más grave. Mientras que el salario medio en España ha crecido un 7,4%, el precio de la vivienda se ha disparado un 25,3%. El informe concluye que "la vivienda alza tres veces más que los sueldos, refleja un problema estructural", evidenciando un desequilibrio creciente que dificulta cada vez más el acceso a la vivienda para muchos ciudadanos.