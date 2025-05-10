El ayuntamiento de Lleida abrirá un expediente sancionador a la empresa concesionaria del servicio de jardinería

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida ha anunciado este sábado que la primera teniente de alcalde y concejala de Sostenibilidad, Begoña Iglesias, ha dado instrucciones a los servicios técnicos municipales a fin de que se instruya un expediente sancionador a la empresa concesionaria del servicio de Jardinería, UTE Eulen-B. Biosca, después de varios requerimientos y de constatar que se están produciendo incumplimientos del contrato.

Las infracciones detectadas están relacionadas con el personal adscrito en el contrato y la falta de entrega de las programaciones de las tareas que tienen que llevar a cabo los trabajadores, tal como fija el contrato, "dificultando así el seguimiento del trabajo por parte de los técnicos municipales".

“La ciudadanía de Lleida merece un mejor servicio y que las zonas verdes de la ciudad luzcan. Ya hace tiempos que no estamos contentos del servicio que está ofreciendo esta empresa y les hemos hecho varios requerimientos porque detectamos que están incumpliendo el contrato. Por este motivo abriremos este expediente, de acuerdo con las penalizaciones previstas en el contrato”, ha explicado la concejala.

Iglesias ha recordado también que ahora se está adjudicando el nuevo contrato del servicio de jardinería de la ciudad, por primera vez dividido en dos lotes, que tiene que comportar “una mejora muy sustancial en el mantenimiento de los parques y zonas verdes de la ciudad” cuando entre en funcionamiento a partir del mes de junio.