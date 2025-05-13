¿Cuantos internos hay en la prisión de Lleida?

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

A 31 de marzo, el centro penitenciario leridano contaba con 674 internos, de los que el 31,6% estaban en situación preventiva, por lo que todavía no tienen una condena firme. El 13% tienen una pena de 10 o más años, con 90 presos.

Concretamente, 49 cumplen entre 10 y 15 años de prisión y otros 41, más de 15. Son por delitos contra el patrimonio, homicidio, violencia de género, drogas y violencia sexual. A finales de marzo, la edad media de la población reclusa se situaba en los 38,8 años y el 56,4% eran de nacionalidad extranjera.