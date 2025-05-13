La Federación de Vecinos ve la ciudad “descuidada” y pide mejoras

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Toni Baró, se mostró partidario de exigir a la concesionaria de jardinería de la ciudad que efectúe correctamente su trabajo, aunque esté en la recta final ya que en junio comenzará el nuevo contrato.

“Si se paga por un servicio, se debe exigir que se haga bien y si no, está bien que la Paeria tome medidas”, remarcó, y subrayó que la jardinería de la ciudad está “descuidada”, incluso en zonas renovadas. “Es una pena y se debe buscar una solución, un mayor mantenimiento”, incidió, aunque también lamentó el “incivismo” de algunos ciudadanos, que roban plantas de parterres o jardineras de zonas verdes.