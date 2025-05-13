La atracción accidentada de Lleida habría tenido un fallo en una plataforma y atrapó a dos chicas

La atracción de las Firetes de Lleida en la que dos jóvenes resultaron heridas el domingo, como avanzó SEGRE ayer , habría tenido un fallo en una plataforma de seguridad de una de las cabinas, que debía estar bajada pero se activó y habría atrapado a las chicas, de 20 y 29 años. Según ha podido saber este periódico, esto hizo que se activara el freno de emergencia.

Está previsto que durante la jornada de hoy se haga una revisión por parte de los técnicos, que deben evaluar si sigue precintada, como estaba ayer, o si puede volver a funcionar con normalidad.

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 21.37 horas y se activaron tres dotaciones que, cuando llegaron al lugar, se encontraron con que las chicas ya habían sido liberadas de la cabina y estaban siendo atentidas in situ por el SEM, que las evacuó al CUAP de Prat de la Riba con contusiones leves en las piernas.

El incidente tuvo lugar en la atracción Bomber, una de las más grandes y de mayor altura del recinto, que cuenta con dos brazos que suben a mucha altura, haciendo movimientos giratorios y que ponen boca abajo a los usuarios. El personal de la atracción logró liberar al grupo afectado, entre los que se encontraban las dos chicas que resultaron heridas. Hasta el lugar de los hechos también acudieron varias patrullas de la Guardia Urbana, que abrió diligencias de investigación.

Durante el balance de la Festa Major, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, señaló ayer que la atracción cumplía con todos los requisitos necesarios y con la normativa, tanto administrativa como de verificación de la instalación. “Tiene toda la documentación en regla”, destacó. Asimismo, explicó que hay una investigación abierta y que los técnicos especializados en este tipo de instalaciones revisarán la atracción en cuestión para conocer las causas del incidente. Hasta que estas no se conozcan, permanecerá precintada, como ya se decidió el domingo.

En 2019 hubo un incidente similar en Agramunt. Cuatro niños de entre 10 y 12 años resultaron heridos tras abrirse una puerta de una de las atracciones giratorias instaladas junto al recinto de la Fira del Torró y salir despedidos. La Policía Local y los Mossos d’Esquadra acordonaron la atracción y la cerraron al público, además de abrir una investigación para esclarecer las causas del accidente.