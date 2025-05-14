El nuevo pabellón de la Fira de Lleida estará listo en octubre para Municipàlia

El nuevo pabellón 5 estará listo para el salón Municipàlia, que se celebrará del 21 al 23 de octubre, mientras que los patrones de la Fira ven muy difícil que esté listo para la feria gastronómica de Sant Miquel. Así lo aseguraron ayer los representantes de las instituciones que forman el Patronato de la Fundació Fira de Lleida (Generalitat, Cámara de Comercio, Diputación y Paeria) a la vez que reafirmaron su voluntad de trasladar a medio-largo plazo el recinto ferial a los terrenos de la antigua Hípica. Lo aseguraron durante la visita de obras de la losa del nuevo pabellón, que será desmontable para poder trasladarlo al nuevo recinto ferial.

El alcalde, Fèlix Larrosa, detalló que las obras del nuevo pabellón rondarán los 3,6 millones de euros, tendrá 2.500 metros cuadrados y estará listo para Municipàlia “porque tenemos un calendario fijado”. No obstante, señaló que “no podemos arriesgarnos a garantizar una superficie cubierta para Sant Miquel”. Cabe recordar que Fira de Lleida acordó a principios de año separar las actividades más populares para el público en general de las profesionales para el público especializado de esta feria, dejando las primeras para finales de septiembre y las segundas para noviembre con un nuevo certamen. Larrosa añadió que, además del nuevo pabellón, se habilitará el acceso principal al recinto ferial por la calle Camí de Picos y mejorar el aparcamiento.

A la visita asistió la líder de Junts en la Paeria, Violant Cervera, que recordó que el pabellón es fruto del acuerdo con el PSC para el presupuesto de 2024 y queel traslado de la Fira “es una necesidad” para ganar espacios. Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Agustí Jiménez, dijo que “siempre estaremos al lado de este tipo de proyectos” y que el nuevo pabellón “ayudará a sacar adelante la nueva Fira”. El presidente de la Cámara de Comercio, Jaume Saltó, dijo que el equipamiento “consolidará Lleida como la segunda capital ferial de Catalunya, dignificará el espacio y nos permitirá captar más ferias y de mayor cualidad”.

Sobre el traslado del recinto, Larrosa dijo que en breve se reunirán los patrones de la Fira para tratar su desarrollo urbanístico. “Debemos trabajar sin prisa pero sin pausa”, añadió.

“Nadie ha recurrido” la adjudicación de las obras

El alcalde, Fèlix Larrosa, aseguró ayer que ni la Fira de Lleida ni el Tribunal de Contratos del Sector Público han recibido el recurso que la empresa Carpas Zaragoza SA anunció que presentaría para pedir la suspensión de la adjudicación del contrato para construir el nuevo pabellón al considerar que su exclusión del concurso fue sin base objetiva, que su oferta fue la que recibió la mejor puntuación. “No ha recurrido nada, han sido fake news de la empresa”, aseguró Larrosa, que recordó que esta misma empresa ya tuvo problemas con el ayuntamiento por la instalación de la cubierta de la pista deportiva de La Bordeta y que acabó en los tribunales. “Todo ha quedado en nada porque ni ha presentado ningún recurso al tribunal, el proceso se hizo todo acorde a la legalidad y en su momento no cuestionó la adjudicación, por lo que seguimos con el proyecto”, concluyó el alcalde.