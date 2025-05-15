Estudian poner toldos en la pasarela del Liceu Escolar de Lleida: "Que no tengan un impacto visual excesivo"

El ayuntamiento está analizando la viabilidad de instalar pequeños toldos para dar sombra a la pasarela del Liceu Escolar de Lleida durante el verano. Así lo confirmó un portavoz municipal, que detalló que estudian “sistemas de sombreado ligeros” que “sean viables técnicamente y no tengan un impacto visual excesivo”. También indicó que han descartado otras propuestas porque no resultan factibles.

Detalló que estas eran las de dar sombra con árboles, pérgolas de madera o grandes jardineras, porque “supondrían una carga de peso excesiva para la estructura, y un sistema de grandes toldos comportaría un efecto vela con el viento y podría afectar a los anclajes”. Añadió que el próximo otoño también se plantarán árboles en la plaza Blas Infante “hasta el inicio de la estructura de la pasarela”.

La Paeria encargó hace un tiempo los estudios de sombreado al despacho de la arquitecta leridana Mamen Domingo y de Ernest Ferré, que fueron los autores del proyecto de la plaza Blas Infante, que es el acceso a la pasarela desde Cappont. Al respecto, Ferré confirmó que el ayuntamiento se inclina por la opción de pequeños toldos, pero precisó que de momento no les ha encargado un proyecto definitivo.