Larrosa reclama que el aeropuerto de Alguaire tenga conexión ferroviaria con Lleida ciudad

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha reclamado esta mañana que el aeropuerto de Lleida tenga conexión ferroviaria a través de La Saira para mejorar tanto la movilidad de personas como de mercancías. Una reclamación que ha hecho en la conferencia "Lleida avança" en el palacio de congresos de la Llotja a la que han asistido representantes del tejido industrial, empresarial, político y social de Lleida y su área de influencia y en la que ha asegurado que la ciudad "experimentará los cambios más importantes de los últimos treinta años". También ha anunciado el inicio de los trámites para que Mercolleida absorba la Estación Aduanera Lleidatana SA (Edullesa) para garantizar su viabilidad económica y que el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal prevé que la ciudad tenga 27.000 nuevas viviendas en 2050 y que su aprobación inicial se llevará a cabo durante este mandato.

Respecto a la conexión ferroviaria de Alguaire, el alcalde ha detallado que debería hacerse a través de La Saira y que el enlace sería de unos 10 kilómetros, "una inversión relativamente sencilla de hacer y que ya debería estar en la agenda de los gobiernos de Madrid y Barcelona". Ha señalado que ya ha transmitido esta necesidad "informalmente" al departamento de Territorio y que esta infraestructura permitiría dotar a Lleida de más competitividad al tener conectado el aeropuerto con la futura estación intermodal de Torreblanca. En este sentido, ha puesto como ejemplo que "el otro día una empresa del sector frutícola de Lleida nos dijo que ha iniciado una línea de exportaciones al sureste asiático y que lo querían hacer por avión". Asimismo, ha dicho que la conexión ferroviaria a través del a Saira deberá estar reflejada en el nuevo POUM. Paralelamente, Larrosa también ha pedido que el ayuntamiento de Lleida esté presente en el consejo de administración del aeropuerto. "Tenemos dos aeropuertos en Lleida, en el llano y en el Pirineo (en referencia al de la Seu d'Urgell) y no estamos presentes en ninguno", ha aseverado el alcalde. También en materia de movilidad ha reclamado de una vez por todas que Lleida tenga una red de Rodalies y que la autovía A-14 garantice una conexión directa de Lleida con Francia.

En relación a la absorción de Edullesa por parte de Mercolleida, ha recordado que la estación aduanera "está sufriendo un proceso de contracción y tras consultar a líderes del sector de la internacionalización y los consejeros de Mercolleida hemos visto que la coincidencia es absoluta y unánime". Ha añadido que para esta que la absorción sea una realidad están ultimando el análisis económico y las auditorías para determinar cual es el proceso a seguir". Sobre Mercolleida, también ha dicho que prevén establecer vínculos con los mercados latinoamericanos "a raíz de una propuesta que nos ha hecho el gobierno de Costa Rica".

En cuanto al planeamiento urbano, ha remarcado que actualmente la ciudad tiene capacidad para hacer 3.865 viviendas asequibles y que ha cedido terrenos a la Generalitat para hacer otras 136. En relación al Centro Histórico, ha detallado que prevén recuperar hasta 700 viviendas y que el plan integral para este barrio prevé dotarlo de "oferta comercial especializada y de calidad pensada para los vecinos y para atraer recursos de carácter turístico, de restauración y hostelería". En cuanto al parque comercial de Torre Salses, se ha limitado a decir que su licencia de obras está en trámite, que es una cuestión reglada y que "la oferta comercial que pueda plantear una empresa privada no es de mi incumbencia". Sobre el POUM ha dicho que para el 2050 prevé dotar a la ciudad de 27.000 nuevas viviendas, que prevén presentar el documento antes de este verano y que su aprobación inicial se hará este mandato.

Otras cuestiones que ha destacado durante su conferencia son que Lleida dispondrá de seis millones de metros cuadrados de suelo industrial en los próximos años, que es la segunda ciudad de Catalunya con mayor concentración de empresas tecnológicas y que la Paeria ha reducido a la mitad el plazo, a 58 días, los plazos para autorizar actividades económicas. También ha informado que están en trámites para que la ciudad pueda acoger la cumbre hispano-andorrana con el aval del Estado y que el Institut Municipal d'Ocupació ayudará a garantizar mano de obra especializada y que ya lo está haciendo con una empresa que lo ha solicitado formalmente.