El personal de la jardinería municipal de Lleida dice que cobra fuera de plazo

CCOO ha convocado este jueves una manifestación del personal de la jardinería municipal, con una plantilla de 30 personas, para denunciar “el grave menosprecio institucional” que asegura que sufren por parte del gobierno municipal. El sindicato asegura que se pagan las nóminas fuera de plazo, no se cubren las bajas ni las vacaciones y el personal realiza tareas por encima de su categoría sin recibir ninguna compensación.

Denuncia que “el ayuntamiento no ha tomado ninguna medida correctora pese a haber hecho llegar reiteradamente informes sobre los incumplimientos del convenio y las deficiencias en la gestión por parte de la adjudicataria”. Asimismo, CCOO asegura que la Paeria ha ignorado sus propuestas de mejora. “La falta de diálogo es total, la última reunión prevista con la concejala se suspendió en febrero y no se ha recibido ninguna respuesta pese a haber hecho múltiples solicitudes”, indica.

El sindicato también rechaza la división del próximo contrato en dos lotes. “Ha separado compañeros que compartían municipio de origen y hasta a familiares”, indica. Por su parte, la Paeria anunció la semana pasada que abrirá un expediente sancionador a la empresa concesionaria del servicio, la UTE Eulen-B. Biosca, al constatar “incumplimientos en los requisitos establecidos en el contrato y falta de mantenimiento en zonas verdes”.