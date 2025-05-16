Nueva especialidad MIR de Urgencias con 30 plazas previstas en Catalunya

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La nueva especialidad médica en Urgencias y Emergencias, aprobada el verano pasado por el ministerio de Sanidad, podría ofrecer sus primeras plazas el año que viene –en la convocatoria MIR del próximo septiembre– o en la de 2027 a más tardar. Será de cuatro años y “se estima ofrecer unas 500 plazas en el Estado, de las cuales entre 27 y 30 en Catalunya”, explicó ayer el director médico del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Jorge Morales, en el marco de la octava jornada MIR/IIR que se celebró en el hospital Arnau de Vilanova.

Morales explicó que todavía no hay cifras oficiales y recordó que el Estado es uno de los pocos de Europa que todavía no cuenta con esta especialidad. “Permitirá continuar dando una atención enfocada y de muy alta calidad”, aseguró.

Por su parte, la directora de enfermería del SEM, Yolanda Ferreres, explicó que su colectivo solo tiene seis especialidades reconocidas y lamentó que “históricamente no se ha considerado que las enfermeras tengan que ser especialistas, pero las enfermeras de la UCI realizan trabajos muy diferentes que las de quirófanos, por ejemplo”.

En otro orden, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resolvió ayer los dos recursos que quedaban pendientes en el gran contrato del transporte sanitario de forma favorable al contratista, el SEM, que prevé adjudicar los lotes la semana que viene sin ningún cambio. En Lleida han ganado las actuales concesionarias, Ivenom Ambulancias Egara en el llano y Transport Sanitari de Catalunya (TSC) en el Pirineo.

Por otra parte, el departamento de Salud está trabajando en un reglamento para multar las agresiones físicas y verbales a sanitarios.

El SEM atendió más de 104.000 emergencias en Lleida en 2024

El SEM atendió más de 85.000 incidentes en la región sanitaria del llano y 19.000 en la del Pirineo el año pasado, sumando más de 104.000 en toda la demarcación (el 4,7% del total de Catalunya), entre los cuales se incluyen las asistencias presenciales y las no presenciales que se atendieron telefónicamente a través del 061 y no requirieron la activación de una ambulancia. Los datos se dieron a conocer en la jornada del Arnau, donde también se señaló que un total de 1.830 residentes de medicina (MIR) y enfermería (IIR) llevaron a cabo parte de su rotación en el SEM entre 2021 y 2024, tanto en las ambulancias como en la central de coordinación sanitaria (CECOS).