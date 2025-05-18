Operativo policial Kanpai en Lleida: 3 detenidos y 339 identificados con 1.600 antecedentes

Tres detenidos y 339 identificados que acumulan un total de 1.617 antecedentes es el balance del operativo Kanpai, iniciado el viernes al mediodía y finalizado ayer a las seis de la mañana con medio centenar de agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana de Lleida. Dos de las detenciones tuvieron lugar la tarde del viernes en el Eix Comercial, de dos jóvenes que tenían un requerimiento por robo con violencia ( ver SEGRE de ayer ).

La tercera detención es de una persona que tenía un requerimiento judicial en vigor. Además de los arrestos, en el operativo contra la multirreinciencia se denunció penalmente a una persona por un delito de hurto de un teléfono móvil y se levantaron 21 actas administrativas (16 por tenencia de drogas, tres por armas prohibidas y dos por consumo de alcohol). Asimismo, se denunció a dos personas por infracciones de tráfico con Vehículos de Movilidad Personal (patinetes eléctricos) y se identificaron una docena de vehículos.

El operativo se centró en el Eix Comercial pero también en algunos puntos conflictivos de la ciudad. Asimismo, se llevó a cabo una entrada en un bar del Centro Histórico, donde se hicieron medio centenar de identificaciones además de otras sanciones administrativas por drogas. Por su parte, la teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Cristina Morón, agradeció el trabajo conjunto de los agentes y aseguró que “combatir la reincidencia es un tema vital para acabar con la sensación de impunidad y garantizar la seguridad a todos los niveles”. A esto añadió que “acciones conjuntas son importantes para poner en valor el trabajo policial que se hace en este ámbito. En Lleida, quien la hace la debe pagar”.

En la misma línea, el subinspector Rafa Melero, jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de los Mossos en Lleida, dijo el viernes que el objetivo de este operativo es “que la ciudadanía sepa que las calles son seguras y que los delincuentes no tengan la sensación de impunidad”. Melero aseguró que se harán más operativos en este ámbito, que también se llevaron a cabo de forma simultánea en otras ciudadades catalanas. Robos con violencia, en establecimientos y en vehículos son los más habituales.