Detenido 'in fraganti' cuando intentaba robar en un coche de alta gama en Lleida

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este domingo en Lleida a un hombre de 48 años como presunto autor de un robo con fuerza en interior de vehículo. Los hechos sucedieron hacia las 01.30 horas, según la policía catalana, cuando una patrulla que hacía tareas de seguridad ciudadana en la avenida Barcelona detectó a un hombre con numerosos antecedentes en actitud sospechosa mirando los vehículos estacionados en la vía pública. Entonces, los agentes lo siguieron de manera discreta hasta que, a la altura de la Avenida Victoriano Muñoz, vieron cómo forzaba la ventana de un vehículo de alta gama con intención de acceder al interior, momento en el que lo detuvieron.

El detenido, con numerosos antecedentes, pasará este lunes a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.