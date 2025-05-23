Competición de FP en el instituto Caparrella

Una participante en la Cat Skills ayer en el instituto Caparrella. - PAU PASCUAL

Una veintena de alumnos de Formación Profesional (FP) de Lleida, Girola, Igualada y Tarragona participan desde el miércoles en el instituto Caparrella en la competición Cat Skills de las especialidades de carrocería del automóvil, peritaje de vehículos, pintura y vehículos eléctricos.

Los estudiantes deben demostrar sus habilidades y conocimientos en esos cuatro ámbitos a través de unas pruebas prácticas en los talleres. Por ejemplo, hacer una sección parcial de una pieza y unas reparaciones, valorar los desperfectos de unos vehículos y pintar varias piezas.

Hoy se entregarán los premios a los ganadores, que se clasifican para la fase estatal, la Spain Skill, que se celebrará el próximo año. Los que venzan en esa fase, irán a la final europea y a la mundial.