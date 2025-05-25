SEGRE

Dos jóvenes europeas se incorporan a proyectos municipales en Lleida gracias al programa CES

Laura Tosi, de Italia y, Ayshe Soykiray, de Chipre, con la responsable del programa en el Ayuntamiento de Lleida, Elena Aranda, en la plaza del Voluntariado el pasado 9 de mayo con motivo del Día de Europa

Laura Tosi, de Italia y, Ayshe Soykiray, de Chipre, con la responsable del programa en el Ayuntamiento de Lleida, Elena Aranda, en la plaza del Voluntariado el pasado 9 de mayo con motivo del Día de EuropaAyuntamiento de Lleida

Publicado por
Redacció
Guissona

Creado:

Actualizado:

El Ayuntamiento de Lleida ha acogido dos jóvenes voluntarias, Laura Tosi (Italia) y Ayshe Soykiray (Chipre), dentro del programa europeo Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES). Hasta el mes de noviembre, participarán en proyectos impulsados por LleidaJove y la Concejalía de Cooperación.

Laura Tosi colabora con LleidaJove en iniciativas de información y dinamización juvenil, como los clubs jóvenes y actividades de promoción del voluntariado europeo. Además, ofrece sesiones de conversación gratuitas en italiano para jóvenes de 15 a 30 años cada martes por la tarde y viernes por la mañana, con el objetivo de mejorar la expresión oral y dar a conocer la cultura italiana.

Por su parte, Ayshe Soykiray participa en proyectos de cooperación internacional de la concejalía con la voluntad de aportar su mirada y ampliar conocimientos en este ámbito.

Estas acciones se enmarcan dentro el CES, una iniciativa financiada por la Unión Europea y gestionada localmente por el Departamento de Juventud – LleidaJove, que también ofrece a los jóvenes leridanos la oportunidad de hacer voluntariado en el extranjero. Cada lunes a las 18 h, en el equipamiento juvenil La Palma, se ofrece una charla informativa abierta y gratuita (excepto a agosto).

El CES promueve el voluntariado juvenil y la participación en proyectos solidarios para reforzar la cohesión y la ciudadanía activa en Europa, con especial énfasis en la inclusión, el clima, la transformación digital y la salud. Dos jóvenes europeas se incorporan a proyectos municipales en Lleida gracias al programa CES.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking