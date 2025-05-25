Laura Tosi, de Italia y, Ayshe Soykiray, de Chipre, con la responsable del programa en el Ayuntamiento de Lleida, Elena Aranda, en la plaza del Voluntariado el pasado 9 de mayo con motivo del Día de EuropaAyuntamiento de Lleida

El Ayuntamiento de Lleida ha acogido dos jóvenes voluntarias, Laura Tosi (Italia) y Ayshe Soykiray (Chipre), dentro del programa europeo Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES). Hasta el mes de noviembre, participarán en proyectos impulsados por LleidaJove y la Concejalía de Cooperación.

Laura Tosi colabora con LleidaJove en iniciativas de información y dinamización juvenil, como los clubs jóvenes y actividades de promoción del voluntariado europeo. Además, ofrece sesiones de conversación gratuitas en italiano para jóvenes de 15 a 30 años cada martes por la tarde y viernes por la mañana, con el objetivo de mejorar la expresión oral y dar a conocer la cultura italiana.

Por su parte, Ayshe Soykiray participa en proyectos de cooperación internacional de la concejalía con la voluntad de aportar su mirada y ampliar conocimientos en este ámbito.

Estas acciones se enmarcan dentro el CES, una iniciativa financiada por la Unión Europea y gestionada localmente por el Departamento de Juventud – LleidaJove, que también ofrece a los jóvenes leridanos la oportunidad de hacer voluntariado en el extranjero. Cada lunes a las 18 h, en el equipamiento juvenil La Palma, se ofrece una charla informativa abierta y gratuita (excepto a agosto).

El CES promueve el voluntariado juvenil y la participación en proyectos solidarios para reforzar la cohesión y la ciudadanía activa en Europa, con especial énfasis en la inclusión, el clima, la transformación digital y la salud. Dos jóvenes europeas se incorporan a proyectos municipales en Lleida gracias al programa CES.