Esperar, cuando se tiene una dolencia pendiente de tratamiento, se está convirtiendo en un calvario para las personas que están pendientes de una visita al especialista en el hospital Arnau de Vilanova o en el Santa Maria. Algunos de los que llevan más de un año en espera relatan su experiencia y critican la demora, en este caso para una primera visita al traumatólogo y al oftalmólogo. Los que tienen posibilidades han optado por visitarse en la privada para aliviar su dolor o solucionar sus patologías. Otros están pensando aún si hacerse un seguro privado. Pero todos coinciden en reclamar más recursos para reducir la espera.

Una paciente que prefiere mantener el anonimato explica que “en febrero, un sábado estando fuera de Lleida noté dolor en un ojo, fui a una óptica y me dijeron que parecía que tenía una herida en la córnea y que fuera a un especialista para recibir tratamiento y evitar una infección. El lunes, desde el CAP me derivaron de forma muy urgente al oftalmólogo y el jueves me llegó la cita de la visita en el Arnau, pero para el 22 de enero de 2026. La herida se veía a simple vista, tenía el ojo rojo, dolor y me molestaba la luz. Fui a una consulta privada y en esos 4 días ya tenía una infección en la córnea. Si no me lo hubiera podido pagar, podría haber perdido la vista y tengo 34 años. Me ha quedado una cicatriz dentro de la córnea, aún tengo molestias, me pongo gotas y me hacen un seguimiento. Para una revisión, si no tienes patología, se podría entender que tardaran tanto, pero no en mi caso”.