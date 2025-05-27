Vegetación descontrolada en Lleida: quejas por las hierbas salvajes en zonas urbanas de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La pendiente adyacente al Parc de les Vies de Lleida, situado entre la avenida Prat de la Riba y los bloques Catalunya, presentaba ayer un estado de abandono total, con vegetación descontrolada y un aspecto completamente asilvestrado. La situación de esta área, que incluye un pequeño camino que conecta el paseo central del parque con la calle Alfarràs, ha empeorado hasta el punto que el sendero ha quedado prácticamente rodeado de maldad.

Esta circunstancia se produce en un contexto donde el Ayuntamiento de Lleida ha anunciado recientemente la apertura de un expediente sancionador contra el concesionario del servicio de jardinería , la UTE Eulen-B. Biosca, por varios incumplimientos contractuales. Según ha informado la Paeria, las infracciones detectadas están relacionadas principalmente con deficiencias en el personal adscrito en el contrato y la falta de entrega de las programaciones de tareas, hecho que dificulta el seguimiento técnico municipal del servicio.

Requerimientos incumplidos y nuevo contrato en proceso

La primera teniente de alcalde y concejala de Sostenibilidad, Begoña Iglesias, ha expresado su descontento con el servicio: "La ciudadanía de Lleida merece un mejor servicio y que las zonas verdes de la ciudad luzcan. Ya hace tiempos que no estamos contentos del servicio que está ofreciendo esta empresa y les hemos hecho varios requerimientos porque detectamos que están incumpliendo el contrato".

Hay que destacar que el Ayuntamiento está en proceso de adjudicación de un nuevo contrato de jardinería, dividido por primera vez en dos lotes, que tendría que entrar en funcionamiento el próximo mes de junio. Según Iglesias, este nuevo modelo contractual tiene que comportar "una mejora muy sustancial en el mantenimiento de los parques y zonas verdes de la ciudad", una necesidad que se hace evidente ante situaciones como la de la pendiente del Parque de las Vías.