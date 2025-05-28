Una pareja estafada paga 20.000 euros de adelanto por un piso a falsos vendedores

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Lleida llevará a juicio el próximo jueves 5 de junio a dos hombres acusados de estafar a una pareja con la venta fraudulenta de un piso que no les pertenecía, por el cual las víctimas adelantaron 20.000 euros.

El Ministerio Público solicita condenas de tres años y medio de prisión para ambos imputados por los delitos de estafa agravada y falsificación documental, además de una indemnización para los afectados que supera los 50.000 euros.

Los hechos se remontan a enero de 2019 cuando, según detalla la Fiscalía, uno de los acusados se enteró de que el propietario de un inmueble donde había residido como inquilino lo ponía a la venta. Aparentemente, consiguió que el dueño le facilitara las llaves para visitar el piso, pero sin autorización alguna, en complicidad con el segundo acusado, ofertaron la vivienda a través de una sociedad limitada administrada por este último, quien carecía de licencia como Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API).

Tras contactar con potenciales compradores, los presuntos estafadores llegaron a un acuerdo verbal con una pareja que les entregó 20.000 euros como adelanto para formalizar la compra. Posteriormente, uno de los implicados habría reconocido la estafa e intentó resarcir a las víctimas mediante cheques sin fondos por el mismo valor del adelanto.