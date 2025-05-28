El cambio de docentes lastra a los centros desfavorecidos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Fundació Bofill constata una elevada “inestabilidad” de los claustros en los centros de alta complejidad. Así lo indica un estudio elaborado a partir de una encuesta a 852 docentes y 68 entrevistas a profesorado sobre las políticas educativas. Los resultados muestran que entre 2018 y 2023 se sustituyó un 53% del claustro de los centros socioeconómicamente más desfavorecidos (un 50% en el resto) y que la inestabilidad de las plantillas “es una de las principales dificultades para consolidar los proyectos educativos”. Un 45,4% de los centros siente una presión alta para obtener buenos resultados en las pruebas de competencias (35,5% en el resto) y adaptar los contenidos curriculares a estas pruebas.

Por todo ello, la fundación propone dar incentivos a la formación, reconocimiento y desarrollo profesional al profesorado de centros de alta complejidad. Plantea reducir el horario de docencia de 23 a 22 horas en Primaria y de 18 a 17 en ESO para que puedan destinar más tiempo a la formación y coordinación, e intensificar la participación de equipos directivos y docentes en redes de aprendizaje e intercambio profesional. También intensificar el apoyo de la inspección educativa en los centros más vulnerables, incrementar e integrar los recursos educativos de los centros más vulnerables, aumentar el apoyo administrativo con media dotación adicional y un marco de evaluación “útil y sostenible.

Por otra parte, la plataforma Docents per la Qualitat Educativa pidió ayer a la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, intervenir ante “vulneraciones graves” en el sistema por las políticas de Educación desde 2010. Está integrada por profesores de catalán, castellano, filosofía, economía, física, química, biología, geología y ciencias ambientales, y denuncian que los cambios metodológicos y reformas curriculares han sido impuestas.

Los nuevos planes de estudios de Infantil y Primaria, este año

El secretario general de Universidades, Francisco García, afirmó ayer en Lleida que durante este año esperan tener redactados los nuevos planes de estudio de los grados de Educación Infantil y Primaria y del máster de Profesorado. Señaló que los ministerios de Universidades y de Educación trabajan conjuntamente con las facultades de Educación para modificar los planes, de manera consensuada, y adaptarlos a la nueva realidad. Remarcó que las claves son la individualización de la formación y las prácticas. García participó en la clausura de la Conferencia de decanos de Educación.