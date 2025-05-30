Detenido en Lleida un joven con numerosos antecedentes por asaltar a una mujer y arrancarle una cadena de oro

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves a un joven de 21 años como presunto autor de un robo con violencia a una mujer en Lleida. Los hechos se remontan al 20 de mayo, cuando se cometió un robo violento en la plaza de Les Missions a las diez de la mañana: un joven asaltó a una mujer y le arrancó la cadena de oro y el colgante que llevaba en el cuello, huyendo inmediatamente del lugar.

Los mossos abrieron una investigación y, después de analizar imágenes y testimonios, reconocieron a un individuo con numerosos antecedentes por hechos similares.

Este jueves por la mañana, agentes de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana de la policía catalana lo localizaron y detuvieron en la calle Sant Antoni. El detenido tiene cinco antecedentes por robos similares cometidos desde mediados del año pasado y es un especialista en tirones con víctimas de edades comprendidas entre los 66 y 85 años.