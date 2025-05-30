Dos fugas de gas en 45 minutos obligan a evacuar un colegio y a cortar una calle en Lleida

Una fuga de gas en el patio del colegio Francesco Tonucci de Cappont obligó ayer a desalojar a 65 alumnos que se encontraban en en ese momento en el centro, que suspendió las clases y hoy las reanudará con normalidad. Pocos minutos después, otra fuga en unas obras obligó a cortar la calle Bisbe Irurita en Ronda.

Dos fugas de gas distintas detectadas con solo 45 minutos de diferencia en la ciudad de Lleida obligaron ayer por la mañana a evacuar el colegio Francesco Tonucci del barrio de Cappont y a cortar la calle Bisbe Irurita. La primera incidencia se produjo a las 10.47 horas, cuando los Bomberos recibieron el aviso urgente de un operario de gas natural que alertaba de un escape de gas en la escuela, que fue evacuada por prevención por la dirección del centro y los docentes, con el apoyo de efectivos de la Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra y Bomberos. La zona fue acordonada.

El colegio había alertado a mantenimiento de la Generalitat al percibir olor de gas en el patio y en un lavabo ubicado en esa zona. En ese momento solo había 65 alumnos en el centro, de cuarto y quinto de Primaria y del servicio de acogida, ya que el resto estaban de excursión. Los niños fueron conducidos a un parque cerca del centro, donde permanecieron hasta que sus familias fueron viniendo a recogerlos, tras recibir el aviso por parte del colegio. Ninguna persona resultó herida.

Guàrdia Urbana, Bombers i operaris, ahir a la fuita de gas en unes obres a Bisbe Irurita. - MAGDALENA ALTIENT

Los bomberos efectuaron lecturas de gas y registraron resultados positivos en el interior y en el patio, donde fue detectada una bolsa de gas en el subsuelo, que al parecer se fue acumulando por una fuga en una tubería, ocasionada posiblemente por un hundimiento del pavimento, indicó la teniente de alcalde y concejala de Movilidad y Seguridad, Cristina Morón. El gas se expandió por los conductos hasta el interior de edificio, pero a las 11.21 horas, las lecturas ya dieron negativas y una hora después el perímetro fue desprecintado. La Guardia Urbana habilitó una zona próxima al centro para que pudieran parar los autocares con los alumnos que regresaban de las excursiones.

La jornada lectiva ya no se reemprendió ayer pero hoy el centro retomará las clases con normalidad, aunque no tendrá gas porque la fuga debe ser reparada. Por ello, no se podrá utilizar la cocina y en el comedor escolar servirán comida que traerán ya cocinada.

En plena operación en Cappont, a las 11.32, la Guardia Urbana cortó la calle Bisbe Irurita de la capital del Segrià per la otra fuga de gas, localizada en una tubería situada en un punto de la acera en el que se estaban ejecutando unas obras. Los Bomberos desplazaron tres dotaciones. Al llegar, los efectivos hicieron lecturas y comprobaron que había una fuga en la vía pública, procedente de un agujero en la acera. Efectivos de los Bomberos, junto con técnicos, inspeccionaron la zona para localizar el punto de la fuga. Como medida preventiva, se limitó el paso tanto de vehículos como de ciudadanos en esta calle, a la altura del número 17, desde Pica d’Estats hasta el Passeig de Ronda. Algunos vecinos se encontraron con el incidente al regresar a sus casas al mediodía y querer acceder a los parkings. Sobre las cuatro de la tarde, se permitió el paso por la otra acera. Fuentes municipales señalaron que los operarios cortaron el suministro de gas y junto con los Bomberos abrieron la acera para hacer la reparación. Una vez reparada la fuga, se restableció la circulación y las tareas quedaron en manos de la compañía y de los operarios. Ninguna persona resultó herida ni tampoco fue necesario el confinamiento o desalojo de algún inmueble.