El derribo del edificio en ruina de la calle del Nord, casi acabado

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El derribo del edificio en ruina en la esquina de la calle del Nord con Rambla Ferran empezó hace casi tres meses y ya se encuentra en su recta final. Las labores de demolición se han tenido que hacer manualmente y planta por planta para no afectar a las casas colindantes. El edificio, que databa de 1938, fue declarado en ruina por la Paeria en febrero tras la aparición de grandes grietas producidas por las obras en el solar del lado.