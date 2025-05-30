La Guardia Civil se forma en Lleida para actuar en incidentes nucleares, biológicos o químicos

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Una treintena de agentes de la Guardia Civil de las comandancias de Lleida, Barcelona, Huesca y Teruel participan esta semana en la capital del Segrià en unas jornadas de formación por atender incidentes nucleares, radiológicos, biológicos o químicos (NRBQ). Después de abordar los contenidos teóricos, este viernes los asistentes han realizado un simulacro práctico de primera intervención ante el escape de un elemento químico no identificado en el que hay algunos ciudadanos afectados. Los agentes se han vestido con los equipos de protección individual, han montado una estación de descontaminación y han acordonado la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de agentes y civiles, y minimizar los efectos negativos del incidente.

El jefe de la Unidad de Primera Respuesta (UPR) ante incidentes NRBQ de la comandancia de Lleida, el teniente Montero, ha explicado que la actualización y la práctica de estas actuaciones es clave para unificar los procedimientos de actuación y adiestrar al personal, abordando conocimientos teóricos y prácticos de descontaminación, así como de manipulación de agentes químicos o biológicos.

Montero ha puesto de ejemplo posibles incidentes en equipamientos de riesgo como las centrales nucleares de Ascó o Vandellòs, dado que si nunca se declara una zona de exclusión por alguna posible incidencia en las centrales, ha recordado que tendrían que intervenir en colaboración con otros organismos como los Mossos d'Esquadra, los Bomberos o el ejército.

Las jornadas que se han hecho en Lleida forman parte de un programa anual de ejercicios donde se supervisa la instrucción del personal y el uso y el mantenimiento adecuados del material NRBQ. En las diferentes comandancias de la Guardia Civil, las unidades de defensa NRBQ están constituidas dentro de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) y se encargan de las primeras medidas preventivas de reacción.