Maestros piden reconocimiento

Educación homenajeó ayer a 115 docentes y otros profesionales del ámbito educativo que se han jubilado durante el curso 2023-2024, en un acto en la nave central de la Seu Vella. En total, asistieron unas 250 personas. Josep Domingo, adjunto a la dirección de los servicios territoriales de Educación, destacó que durante su trayectoria han vivido “muchos cambios”, como pasar de mancharse las manos con el polvo de la tiza a usar lápices digitales y a tener en las aulas alumnos de las más diversas procedencias. Subrayó que “la sociedad en general ha cambiado, igual que la manera de relacionaros con las familias”, y remarcó que “todos los cambios que habéis salvado demuestran vuestra enorme capacidad de adaptación”. El edil de Educación, Xavier Blanco”, señaló que “habéis dejado huella en muchas generaciones”; el subdelegado del Gobierno central, José Crespín, puso en valor la labor de todos los docentes; y Estefania Rufach, vicepresidenta de la Diputación, agradeció su “paciencia” a la hora de tratar con las familias.

Precisamente, maestras jubiladas que asistieron al acto consideraron que las familias cada vez “sobreprotegen más a sus hijos y “cuestionan la labor de los docentes, cuando lo que queremos es lo mejor para ellos”. Creen que actuar desde este modo no prepara correctamente a los niños para la vida adulta y opinan que el trabajo de los maestros “no está suficientemente reconocido”. También ven falta de cultura del esfuerzo y poca tolerancia a la frustración, y añadieron que el uso de la tecnología “no ha beneficiado nada al alumnado”.

Asimismo, Fidel Molina, catedrático de Sociología de la Universitat de Lleida (UdL), pronunció la conferencia marco titulada “L’educació intergeneracional i profigurativa: entre una plaça de diamant i un camp nou”. También estaba prevista una actuación musical de alumnos del instituto Samuel Gili i Gaya.