Susto en la calle Bisbe de Torres de Lleida al entamparse un coche en un escaparate

La conductora habría bajado del vehículo y éste habría retrocedido sin control, chocando contra una floristería

Ninguna persona ha resultado herida

El coche, balizado por la Guardia Urbana, después de chocar marcha atrás contra el escaparate de la floristería

Un coche se ha estampado contra el escaparate de una floristería situada a la calle Bisbe Torres de Lleida este viernes por la mañana, en un incidente que afortunadamente no ha provocado a ningún herido. Los hechos han tenido lugar poco después de las 9 horas.

Una imagen del incidente en la calle Bisbe Torres.

Según parece, la conductora habría bajado del vehículo dejándolo en marcha y este ha retrocedido sin control hasta chocar contra el escaparate del establecimiento, rompiendo la cristalera.

