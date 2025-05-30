Susto en la calle Bisbe de Torres de Lleida al entamparse un coche en un escaparate
La conductora habría bajado del vehículo y éste habría retrocedido sin control, chocando contra una floristería
Ninguna persona ha resultado herida
Un coche se ha estampado contra el escaparate de una floristería situada a la calle Bisbe Torres de Lleida este viernes por la mañana, en un incidente que afortunadamente no ha provocado a ningún herido. Los hechos han tenido lugar poco después de las 9 horas.
Según parece, la conductora habría bajado del vehículo dejándolo en marcha y este ha retrocedido sin control hasta chocar contra el escaparate del establecimiento, rompiendo la cristalera.