Jorge Rodríguez, director asistencial de Vithas Lleida: «Nuestros servicios más demandados son oftalmología, cirugía, traumatología y urología»

“El aumento de asegurados no se puede explicar con una sola razón. En Lleida y en el Estado tenemos la población más envejecida de la historia, con más cronicidad y necesidad de acceso a especialistas. Además, el seguro privado es el beneficio número 1 que las empresas ofrecen a sus empleados, y el acceso directo al especialista es muy atractivo. También es cierto que a la pública hay unas listas de espera que se han agravado por la pandemia. En Vithas ofrecemos una asistencia puntera con las últimas innovaciones, como la cirugía robótica de alta precisión."

"Nos organizamos en unidades multidisciplinares para ver al paciente de forma integral gracias al trabajo colaborativo de nuestros 350 profesionales. Nuestros servicios más demandados son oftalmología, cirugía, traumatología y urología. También hay un auge de cirugía estética, sobre todo en hombres. Pero nuestro centro neurálgico son las urgencias, con tiempos de respuesta muy reducidos y atención continua después del alta. Próximamente abriremos un gran hospital en Barcelona en el cual llevaremos a cabo los procedimientos más complejos”, explica Jorge Rodríguez, director asistencial de Vithas Lleida.