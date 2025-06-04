Zona de Bajas Emisiones de Lleida: ya se pueden tramitar las exenciones para acceder

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida ha activado la plataforma y la web para tramitar las exenciones para acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya primera fase entrará en funcionamiento el 1 de julio. Incluye el perímetro interior entre las avenidas Blondel, Madrid y Catalunya, Rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba, Príncep de Viana, Ferran y Francesc Macià, y las restricciones serán de 8.00 a 20.00 horas. Todos los vehículos que pagan el impuesto de circulación en la ciudad podrán entrar en la ZBE sin restricciones.

De exenciones, hay generales y municipales. Las primeras son, entre otras, para personas con rentas bajas, con movilidad reducida, discapacitados, servicios de emergencia y esenciales, vehículos extranjeros, tratamientos médicos periódicos, vehículos especiales, profesionales próximos a la jubilación y transporte de mercancías. Las exenciones municipales son para vehículos comerciales e industriales para centros sanitarios y farmacias, usuarios de garajes privados, vehículos de sector de la construcción, históricos, mudanzas, hoteles, residentes en Lleida, así como accesos temporales y autorizaciones diarias.

En el portal paeria.cat/zbe apartados “Exempcions de vehicles” se pueden consultar los detalles. Asimismo, para las personas que tengan dudas o dificultades con la tramitación electrónica, el ayuntamiento dispone de un servicio de asistencia telefónica (973 93 02 47, de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas) o a través de adtende.es/lleida/. En este último caso se debe rellenar un formulario y la Paeria llamará al ciudadano.