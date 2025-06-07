La inundabilidad del barrio de Cappont de Lleida: son necesarias 5 obras para evitar-la

El ayuntamiento de Lleida propone en el nuevo Plan de Ordenación Urbanística de la ciudad (POUM), que prevé presentar el próximo lunes, una reserva de 20 hectáreas de suelo para acoger un centro de datos y la conversión en residencial de una zona calificada ahora de industrial para la expansión de Els Mangraners hacia la ciudad (ver más información). Pero el documento también se refiere a la inundabilidad del barrio de Cappont y detalla que, a partir de conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), para evitarla son necesarias más actuaciones que el muro previsto en el camino de Grenyana (se está trabajando en el proyecto).

Contempla también acciones a la altura del puente de Príncep de Viana, de los Camps Elisis, de la avenida del Segre y de Blondel. Especifica que el departamento de Obra Pública ya está trabajando en ello. El anterior equipo de gobierno argumentó precisamente que el POUM no podía tramitarse sin haber resuelto esta cuestión.

El riesgo de inundabilidad de Cappont, que la CHE considera medio al fijar un período de retorno de cien años, no solo está frenando en la actualidad la construcción del nuevo instituto del barrio o la ampliación de la escuela Camps Elisis, sino que también ha bloqueado el proyecto del nuevo CAP y la base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que Salud proyecta en la zona de Copa d’Or.