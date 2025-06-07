Más de un centenar de establecimientosde la Zona Alta de Lleida participan en la Nit Oberta, que llena Ricard Viñes y las calles adyacentes

Más de un centenar de comercios de la Zona Alta abrieron ayer hasta la medianoche con distintas promociones, descuentos y actividades en la edición número trece de la Nit Oberta, una jornada que organiza la asociación de comerciantes para “poner al comercio local en el centro” y “ofrecer una forma diferente de vivir el barrio”. La plaza Ricard Viñes y las calles adyacentes se convirtieron en un hervidero de personas que no quisieron perderse el “buen ambiente” y las múltiples actividades programadas, que comenzaron con un tardeo y sesiones de un maquillador profesional, incluso antes de la inauguración oficial. Hubo danza, juegos infantiles, un toro mecánico, un espectáculo de títeres, una showcooking, un desfile de moda infantil, lencería y ropa de baño y mucha música en directo, sobre todo de varios DJ, con el colofón de un concierto del grupo De Noche.

La Nit Oberta también sirvió para poner fin a la campaña Compra al maig, guanya al juny, en que todos los tiques de compra en negocios de la zona se registraron en una web y entraron en un sorteo de 1.200 euros, a gastar también en establecimientos de la Zona Alta. El sorteo se hizo tras el concierto y el ganador debía estar presente en ese momento en la plaza Ricard Viñes para poder disfrutar el premio. La asociación de comerciantes destacó que este sorteo fue la actividad estrella de la jornada, ya que supuso el fin de fiesta de todo un mes de campaña para incentivar las ventas. Asimismo, destacó que la iniciativa está plenamente consolidada tras trece ediciones, más la del año de la pandemia, que fue ‘virtual’.El presidente de los comerciantes de la Zona Alta, Josep Bellera, elogió la implicación de los comercios y de los vecinos y a estos últimos también agradeció su paciencia, puesto que tuvieron que soportar calles cortadas y ruido hasta la medianoche.