Detienen a un hombre por tráfico de drogas en Lleida

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un hombre de 42 años en Lleida como presunto autor de un delito contra la salud pública. La operación se saldó con la incautación de 250 gramos de cocaína cuyo valor en el mercado superaría los 15.000 euros, según fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron al mediodía cuando agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) realizaban un control preventivo en la intersección de las calles Júpiter e Indíbil y Mandoni de la capital ilerdense. Poco antes de las 12:00 horas, los agentes observaron cómo un vehículo, al percatarse de la presencia policial, se detuvo repentinamente e intentó dar marcha atrás para evitar el control.

La maniobra evasiva alertó inmediatamente a los Mossos, quienes procedieron a seguir al sospechoso hasta conseguir interceptarlo en la avenida Pius XII. El conductor intentó inicialmente escapar a pie, pero fue rápidamente neutralizado por los agentes.

Hallazgo de sustancias estupefacientes

Tras identificar al individuo, los policías decidieron inspeccionar el vehículo. La revisión confirmó las sospechas iniciales: en la guantera descubrieron tres paquetes que contenían cocaína en roca, sumando un total de 250 gramos de esta sustancia estupefaciente.

El valor aproximado de la droga incautada supera los 15.000 euros en el mercado ilegal, lo que llevó a la detención inmediata del sospechoso por un presunto delito contra la salud pública.

Antecedentes y situación judicial

Según ha trascendido, el detenido cuenta con antecedentes policiales y pasará próximamente a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida para responder por los cargos que se le imputan.