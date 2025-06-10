Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Golmés vivió ayer uno de los momentos álgidos de la fiesta mayor dedicada a Sant Salvador Votat con el pregón a cargo de Sílvia Caballol, escritora y psicóloga, además de ser la mujer del exobispo de Solsona Xavier Novell.

Al llegar al ayuntamiento, el alcalde, Jordi Calvís, explicó que era la primera vez en la historia de Golmés que en el libro de honor constaba la firma de una pareja: la de la escritora estampada ayer, mientras que Novell había dejado escrita su dedicatoria cuando era al frente de la diócesis.

Y siguiendo con Caballol, que casi se puede considerar una instagramer, ayer mostraba en esta red social (en la cual se define como esposa de un obispo-el hombre perfecto) cómo se preparaba para lo que sería su primer pregón, tanto con el maquillaje cómo repasando el texto.