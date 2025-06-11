La jueza envía a la prisión al detenido por agredir a cuatro mossos en el barrio de la Mariola de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La jueza de juzgado de Instrucción 3 de Lleida ha decretado prisión provisional para el detenido por las lesiones que sufrieron cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra en el barrio de la Mariola la noche del 27 al 28 de abril. Se le acusa de 4 delitos de homicidio doloso en grado tentativa y 2 delitos de lesiones graves así como desórdenes públicos y amenazas. Según el sindicato policial USPAC, que ejerce de acusación particular, han pedido hasta 90 años de prisión por 6 tentativas de homicidio.

El hombre ha sido detenido en un dispositivo que ha empezado a las 4 de la madrugada liderado por la Unidad de Investigación de Lleida con la participación del Grupo Especial de Intervenciones, equipos del ARRO y de la BRIMO, entre otros

Mossos agredidos en la Mariola de Lleida: “No recordamos un ataque tan bestia”

“Ni en los peores disturbios que hubo por la sentencia del procés. No recordamos un ataque tan bestia”. Así explicaron a este periódico agentes de los Mossos d’Esquadra cómo fue el brutal ataque que sufrieron la medianoche del domingo en la Mariola por parte de una turba de vecinos armados con palos y barras de hierros y que les lanzaron objetos en el que seis agentes resultaron heridos, de los que cuatro tuvieron que recibir puntos de sutura, 57 en su conjunto y 20 solo uno de ellos.

Así quedó la cabeza de uno de los mossos|mozos agredidos en la turba de la MariolaSEGRE

Uno de los heridos pidió explícitamente publicar y difundir la imagen de la agresión que sufrió en la cabeza. Cuatro de los heridos son miembros de los antidisturbios del ARRO –un sargento, un cabo y dos agentes– y los otros dos, agentes de Seguridad Ciudadana. Solo uno de ellos permanecía el lunes ingresado en el Arnau de Vilanova y ayer recibió el alta.

Aviso por un altercado que ya se había disuelto

Los hechos tuvieron lugar alrededor de la medianoche del 27 al 28 de abril en la calle Júpiter, donde agentes de los Mossos acudieron para disolver una pelea multitudinaria. El incidente, que tuvo lugar poco antes de la medianoche, habría implicado a alrededor de 200 personas. A su llegada, la algarada ya se había disuelto. Pese a ello, los policías, sin que llegaran a intervenir, fueron atacados por sorpresa por vecinos, que les agredieron con palos y barras y les lanzaron objetos.