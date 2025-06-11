Lleida estrena servicio de jardinería con más inversión, personal y control de seguimiento por geolocalización

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

El ayuntamiento ha presentado este mediodía su nuevo servicio de jardinería, que entró en vigor la semana pasada y que cuenta con más inversión, personal y maquinaria que la actual concesionaria. Asimismo, la Paeria utilizará una plataforma para garantizar que el servicio se presta correctamente y poder revisar los turnos de trabajo, la programación semanal y el control por geolocalización tanto de la maquinaria como de los jardineros. Una medida que el gobierno toma después de que rescindiera el contrato a la anterior concesionaria del servicio por varios incumplimientos y la multara con 170.000 euros.

La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, ha detallado que la empresa Urbaser se hace cargo de la jardinería de los barrios de la margen derecha de la ciudad (Centro Histórico, Mariola, Noguerola, Balàfia, Pardinyes, Secà, Camp d'Esports, Instituts-Sant Ignasi, Universitat, Zona Alta, Turó de Gardeny y Clot), el grupo Raga se encarga de la margen izquierda (Cappont, La Bordeta, Els Mangraners y el polígono del Camí dels Frares), la Unión Temporal de Empresas formada por Ilersis y Aspros asume el mantenimiento del Turó de la Seu Vella, el cementerio municipal, Llívia y los Camps Elisis, mientras que el centro especial de trabajo Salvador Seguí se encarga de Ciutat Jardí y la canalización del Segre. Paralelamente, la escuela municipal de jardinería llevará el mantenimiento del parque de Les Basses d'Alpicat, un espacio para el cual la Paeria les está preparando un contrato específico.

Iglesias ha detallado que el contrato tiene una duración de dos años con la opción de prorrogarlo otros dos más y cuenta con una inversión anual de 5,1 millones de euros, un 53% más que la anterior concesión. Los trabajadores de los dos márgenes aumentan un 24% hasta los 115, a los que hay que sumar los 60 del centro Salvador Seguí y 6 de la escuela de jardinería, "por lo que en total 180 personas se encargarán de la jardinería de la ciudad", ha destacado Iglesias. A nivel de maquinaria contarán con 32 desbrozadoras, 32 sopladores, 18 motosierras, 18 segadoras autopropulsadas, una aspiradora de hojas y una flota de 30 vehículos entre turismos, furgonetas y camiones. La teniente de alcalde ha añadido que también aumentará en un 2% anual los costes de personal para garantizar una mejora progresiva de sus condiciones laborales.

En relación al control de seguimiento, Iglesias ha concretado que se hará a través de una plataforma "donde estará incluida la programación de cada semana. Sabremos cuántos trabajadores hay en cada turno, la maquinaria que hay y todas tendrán un sistema de geolocalización", ha detallado la teniente de alcalde. De este modo, "podremos ver qué actuaciones se han hecho en cada zona y el por qué para garantizar que las empresas cumplen con lo prometido y pedirles explicaciones si hace falta". En este sentido, el alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacado que la Paeria pondrá en marcha "de forma inminente" el cuerpo de inspección municipal que velará por el correcto funcionamiento de todos los servicios del ayuntamiento.

Por último, Larrosa ha destacado el aumento de la inversión y personal en jardinería, pero también ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad ciudadana para tener la vía pública cuidada. "Todos los esfuerzos y aumentos de inversión que estamos haciendo en los servicios de la ciudad pueden quedar en nada si no somos conscientes todos que la calle y los espacios públicos los debemos cuidar entre todos, pido este ejercicio de responsabilidad colectiva", ha pedido el alcalde.